Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik Efeler ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Madde Köpek Timi ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 5 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.