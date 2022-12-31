İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da jandarma ekipleri yılbaşı denetiminde

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yılbaşı uygulamasında 580 personel görev alırken, ekipler asayiş ve trafik denetim faaliyeti gerçekleştiriyor.



Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerinde geçirmelerini sağlamak amacıyla görevini sürdürüyor. Aydın'da 398 unsur ve 580 personel ile 311 noktada görev alan jandarma ekipleri sorumluluk alanında kalan bölgelerde kuş uçurtmuyor. Denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren ekipler, meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların yeni yılını kutlamayı ihmal etmeyen ekipler, araç sürücülerine de trafik güvenliği ile ilgili hatırlatmalarda bulunuyor.

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