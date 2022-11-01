Aydın'da jandarma KADES'i tanıttı

Bozdoğan ve Koçarlı ilçelerinde çalışma gerçekleştiren ekipler, Koçarlı ilçe merkezinde vatandaşların yoğun bulunduğu yerler ile Bozdoğan ilçesinde oynanan Bozdoğan Madran Belediye Spor ve Aslanlı Spor arasındaki futbol karşılaşmasını izlemeye gelen futbolseverlere 6284 Sayılı Kanun, Şiddetin Tanımı ve Türleri, Başvuru Mercileri, KADES uygulaması konularında tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte toplam 600 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınların ve çocukların huzuru ve güvenliği için sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.