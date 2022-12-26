Aydın'da Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Aydın'ın Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan iki şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Ovacık Mahallesi'nde “Uyuşturucu Madde Etkisindeyken araç kullanmak, Silahla Tehdit ” suçundan aranan A.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yenipazar ilçesinde ise “Kasten Yaralama” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.