Aydın'da Jandarma timleri sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Karacasu ilçesinde bulunan ören yerleri, park, bahçe ve sokaklar da tanıtım faaliyetinde bulundu. Faaliyette çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlarımıza HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulaması tanıtılmış, çevre ve doğal hayatın korunması konularında bilgilendirme yapılarak, vatandaşlar tarafından kış aylarında sokağa terk edilen sokak hayvanlarına yönelik beslenme faaliyeti icra edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanların korunması, çevre bilincinin oluşturulması için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin aralıksız devam edileceği bildirildi.