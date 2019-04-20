Aydın'da jandarmadan gasp çetesine operasyon: 5 gözaltı

Aydın'ın Didim İlçesinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek kuruluşlarının vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları ve hakkı olmayan arazilere zorla girdikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, turizm cenneti Didim'de kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek kuruluşlarının vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullanarak ve hakkı olmayan hazine arazileri üzerinde zorla tecavüzde bulunulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında F.G.'nin örgüt lideri olduğu 5 şüphelinin evlerine dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, 6 cep telefonu, 2 adet ise Ecrimisil belgesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgütün ele başı olduğu öğrenilen F.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.