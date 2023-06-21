Aydın'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması çerçevesinde 84 unsur ve 274 personelle denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması (Günübirlik Kiralık Evlere Yönelik) çerçevesinde 84 unsur ve 274 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Faaliyette, 7 bin 139 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı. 1279 araç kontrol edilirken, 31 araca idari yaptırım uygulandı ve 10 araç trafikten men edildi. 266 umuma açık yer, 2 AVM, 52 park-bahçe, 17 devre mülk ve devre tatil ile 65 metruk yapı kontrol edildi.