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Aydın'da jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Aydın’da yol kontrol noktasında, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı.

Aydın'da yol kontrol noktasında, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri tarafından Serçeköy Yol Kontrol ve Arama Noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan B.A. ve F. Y. isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 4 adet fişek diye tabir edilen içilmeye hazır tütünle karışık 20 gram esrar maddesi ile kağıda sarılı halde 26 gram olmak üzere toplam 46 Gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Adli makamların talimatıyla idrar testinin pozitif çıkması üzerine şüpheliler gözaltına alındı.


Araç şoförü B. A.' ya uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan 5167 TL trafik cezası kesildi ve ehliyetine 5 yıllığına el konuldu.

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