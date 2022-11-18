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Aydın'da jandarmanın sit alanlarda denetimi sürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği tarafından ’tarihi sit alanlarının korunması’ amacıyla sürdürülen faaliyetler çerçevesinde Didim’deki sit alanlarında gerçekleştirilen devriyelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği tarafından 'tarihi sit alanlarının korunması' amacıyla sürdürülen faaliyetler çerçevesinde Didim'deki sit alanlarında gerçekleştirilen devriyelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği tarafından 'tarihi sit alanlarının korunması' faaliyeti çerçevesinde çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde jandarma ekipleri sorumluluk alanında bulunan sit alanlarında suç unsurunun önlenmesi veya işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla önleyici kolluk devriyesi icra edildi. Faaliyet esnasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, önleyici kolluk devriyeleri aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

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