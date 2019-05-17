Aydın'da jeotermal kaynakların etki değerlendirilmesi yapıldı

Fatih Atay, Germencik'te gerçekleşen jeotermal çalıştayına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın “Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirilmesi” projesi kapsamında çalıştay düzenlendi. Jeotermal şirketlerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Germencik'te Türk Burcu Parkı'nda gerçekleştirilen çalıştaya uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, üreticiler, vatandaşlar ve kamu görevlileri katıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yaptığı açıklamada; “Enerji üretimine asla karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz insanı, inciri, zeytini ve kestaneyi yok eden vahşi elektrik üretimi yapanlardır. Aydın'da üretimde 35 jeotermal enerji santrali var. Biraz daha santral kurarsanız, biz öleceğiz, kanser olacağız. Siz çok para kazanacaksınız diye biz ölmek zorunda mıyız? Benim ilçe sınırlarım içinde sakın santral ruhsatı alınmasın. Bunun yapılmaması için her türlü çabayı gösterecek bir kamu görevlisiyim. Bunu bir tehdit olarak algılamayın, yaşama isteğimiz olarak algılayın. Biz sağlıklı yaşamak istiyoruz. Buradaki bütün uzman arkadaşlarımızdan profesörlerden birisi çıkıp jeotermallerden çıkan gazlar insan sağlığına ve doğaya zarar vermiyor diyebiliyorsa sözlerimi geri alırım. Eğer demiyorsa yaşam hakkımızı kimseye çiğnetmeyeceğiz” dedi.

Çalıştaya, Kızılcaköylüler çeşitli pankart ve dövizlerle katıldı. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürü ve Sağlık İşleri Müdürü de çalıştaya katılarak uzmanlarla jeotermal kaynakların insana sağlığına ve çevreye verdiği etkileri konusunda görüşlerini dile getirdi.