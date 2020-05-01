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Aydın'da jeotermal kuyusunda patlama

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi yakınlarında bulunan bir jeotermal enerji kuyusunda patlama yaşandı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi yakınlarında bulunan bir jeotermal enerji kuyusunda patlama yaşandı.


Kuyu kazma çalışması sırasında meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.


Bölge, güvenlik çemberine alındı. İş makineleri kuyunun etrafında çalışma yaparken, jandarma alana geçişleri durdurdu. Şu anda kuyudan metrelerce yükseğe buhar çıkmaya devam ediyor. Buharın oluşturduğu gürültü de bir kaç kilometre ileriden duyuluyor. Ekiplerin, bölgede çalışmaları sürüyor.

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