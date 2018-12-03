Aydın'da JES gerginliği

Aydın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde bir jeotermal enerji firması, satın aldığı araziyi tel örgü ile çevirmek isteyince çevreciler eylem yaptı. Arazide çevrime işlemi tamamlandıktan sonra jeotermal sondaj çalışması yapılacağını belirten çevreciler, bölgede jeotermal enerji santrali istemediklerini belirterek çalışmanın durdurulmasını istediler.

Sabah saatlerinde köy hudutları içerisinde satın aldıkları araziye gelen özel bir firmanın çalışanları, etüt çalışması yapılacak alanda çevre düzenlemesi ve alanı ve tel örgü ile çevirmek için çalışma başlatınca çevreciler duruma engel olmak istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Gerginlik yaşanması üzerine jandarma, firmanın çalışma yapacağı tapulu arazisindeki çalışanları engellemek isteyen çevrecilerin geçişlerine izin vermedi.

Bölgede bir yandan firmanın araziyi çevirme işlemleri devam ederken diğer yandan çevrecilerin eylemi sürüyor. Jandarma da herhangi bir olay yaşanmaması için bölgedeki güvenlik tedbirlerini sürdürüyor.