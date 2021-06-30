Aydın'da kaçak avcılara geçit verilmiyor

Aydın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan bir kişiyi suç üstü yakaladı.

Aydın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri koruma-kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Nazilli DKMP Şefliği Koruma Ekipleri ve Fahri Av Müfettişleri ile ortaklaşa yapılan av koruma faaliyetlerinde, Bozdoğan ilçesi Kızıltepe Mahallesi'nde yasa dışı avlanan bir şahıs tespit edilerek suç üstü yakalandı. Şahsa ait 1 adet yarı otomatik tüfek muhafaza altına alınarak, şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefeti nedeniyle idari işlem yapıldı.