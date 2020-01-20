Aydın'da kaçak avlanmaya izin yok

Aydın'da su ürünleri kontrol ekiplerinin, güvenlik güçleriyle birlikte yürüttüğü av ve satışı yapılan denetimlerde kanuna aykırı hareket eden 16 kişiye 8 bin 100 TL para cezası uygulandı.

Aydın'da İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile koordineli olarak denizlerde 23, iç sularda 109, karaya çıkış noktalarında 8, av bayilerinde 5, nakil güzergahlarında 1, soğuk hava depolarında 13 ve perakende satış yerlerinde 148 olmak üzere toplam 307 adet denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 16 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırılıktan toplam 8 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “22 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşan ve 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, kurallara uygun çalışan balıkçılarımızın haklarının korunması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tüm ülke genelinde 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapılmasını planlamıştır. Su Ürünleri kaynaklarımızın korunması etkin ve sürdürülebilir işletilmesi ile kontrolüne dair denetimler devam edecektir” denildi.