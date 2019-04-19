Aydın'da kaçak cep telefonu operasyonu: 3 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 adet kaçak cep telefonu ile 49 adet kaçak batarya ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde A.B. isimli şüphelinin çevre il ve ilçelerden gümrük kaçağı telefon getirerek Didim ilçe merkezinde satışını yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyon kapsamında A.B'nin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada değişik marka ve modellerde 15 adet cep telefonu ile değişik marka ve modellerde 49 adet telefon bataryası ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan A.B., S.P. ve R.Ş. isimli şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı.