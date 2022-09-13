Aydın'da kaçak kazı yapan 2 kişi suç üstü yakalandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Olay, 11 Eylül Pazar günü Hatipkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanuna Muhalefet suçuna yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Olimdos Yaylası'nda kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs suç üstü yakalandı. Öte yandan şüphelilerin kazıda kullandıkları 2 adet metal arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.