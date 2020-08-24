İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da kaçak tur denetimi yapıldı

Aydın’nda bölgedeki turizm merkezlerine yönelik tur gerçekleştiren araçlara yönelik denetim yapıldı.

Aydın'nda bölgedeki turizm merkezlerine yönelik tur gerçekleştiren araçlara yönelik denetim yapıldı.


Aydın'ın Efeler ilçesinde Çine-Muğla kara yolunda gerçekleştirilen denetlemeye, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile merkezi Kuşadası'nda bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu, Aydın Turist Rehberleri Odası ekipleri ve Aydın Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri katıldı.


Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ATRO ve TÜRSAB Aydın BTK ekipleri tarafından polis ekipleriyle birlikte kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ve izinsiz turların önlenmesi hedeflenirken, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında da uyarılarda bulunuldu.


Merkezi Kuşadası'nda bulunan ATRO'dan yapılan açıklamada hem salgına karşı önlemler hem de kaçak ve izinsiz turların önlenmesi için çevre illerdeki kurumlarda da işbirliğine devam edileceği açıklandı. Yapılan denetimlerde belge eksikliği ve korona virüs kurallarına uymadığı belirlenen tur araçlarına ise işlem yapılarak, bin ile 4 bin lira arasında değişen para cezası kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.