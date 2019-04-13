Aydın'da kadın çiftçilere sağlık eğitimi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği eğitimde kadın çiftçiler sağlık konularında bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Kadın Çiftçi Eğitim ve Yayım faaliyetleri kapsamında, İncir Toplantı salonunda kadınlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından gelen doktorlar tarafından verilen eğitime, 82 kadın çiftçi ve teknik personel katılım sağladı. Eğitim ile sağlık bilincinin yükseltilmesi, birey ve toplum sağlığının olumlu yönde geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlandı. Bu kapsamda, kadın çiftçilere talasemi, kadın sağlığı, anne sütü ve anne sütünün yararları konularında bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen eğitim soru ve cevap bölümü ile sona erdi.