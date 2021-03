Aydın'da kadın girişimciler unutulmadı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyesi kadın girişimcilerin katılımıyla “AYTO'da Kadın, İşte Kadın” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Ticaret Odası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “AYTO'da Kadın, İşte Kadın” temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Kadına şiddetin konuşulmadığı bir 8 Mart'a özlem duyduklarını ifade eden AYTO Başkanı Hakan Ülken; “Maalesef kadına şiddetin artarak devam ettiği bir dünyayı yaşıyoruz. Son 65 günde 67 tane kadına şiddetten dolayı çok acı ve utanç verici tablo ile karşı karşıyayız. Sözlerin anlamını yitirdiği bir dönemdeyiz aslında. Fiziksel gücüne güvenerek, beş parmağının ardına sığınan adam, adam değildir. Güç, bilekte değil beyindedir. Biz de AYTO olarak bunun bilincinde olduğumuz için Aydın'da kadının gücünü iş hayatında hissettirebilmek adına ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Bu zamana kadar elimizden geleni yaptık, bundan sonra da üstüne koyarak devam etmek niyetindeyiz. Kültürümüzde kadının her yerde olduğu bir ortam var. Kadın sadece sokakta değil kadın iş hayatında kadın her yerde. İş hayatında kadın olarak değerlendirildiğinde odamızda Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir girişimci kadın sayımız var ve bu bizim için çok büyük bir güç. AYTO kadınlarıyla var ve kadınlarıyla güçlü. Aydın ve ülke ekonomisi de kadınlarımızla güçlü olacak. Bunu anlayabildiğimiz gün, asıl gücün nerede olduğunu ve o gücün birleştiğinde nelere kadir olacağını hepimiz anlarız. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

“Rol model oluyor”

Kadınların olması gerektiği yeri 8 Mart vesile ile bir kez daha tartışılarak fikirlerin ortaya konduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Ülkemizin tarihine baktığımızda kadınlarımız Kurtuluş Mücadelesinde önemli rol üstlenmiş ve bugün bağımsız bir ülke olmamıza önemli katkı sunmuşlardır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınan ilk ülkelerden biri de Türkiye Cumhuriyetidir. Toplumumuzun her noktasında olan ve gerek ailelerin gerek ülkenin gelişmesinde kadının elinin değdiği yerler çok daha farklı, çok daha güzel ve çok daha anlamlı. Kadınlarımızın mevcut durumlarının daha iyi bir noktaya taşınması hepimizin ortak arzusu. Özellikle kadın girişimcilerimizin sayısını daha üst noktalara taşınmasından mutluluk duyuyoruz. Kadın istihdamının artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kadın girişimcilerimizi önemsiyoruz, çünkü onları el attığı her alanda daha güzel şeyler oluyor. Her kadın girişimcilerimiz de diğer kadınlarımıza da rol model oluyor ve onları cesaretlendiriyor. Bu kapsamda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şiddetten uzak daha güzel günlere hep birlikte yaşamak temennisindeyiz” dedi.

“Kadına şiddet kabul edilemez”

Pandemi sebebi ile birçok etkinliğin yapılamadığını ifade eden Vali Aksoy; “Bizim de daha önce görev yaptığımız yerlerde uyguladığımız bir kadın sağlığı eğitimimiz vardı. Bu projemizi önemsiyoruz, 15-69 yaş arası bütün kadınlarımızı hedefleyen bir eğitim çalışması. Bunun ön çalışmalarını yaptık ama pandemi nedeniyle başlayamadık. Kadınlarımızı ilgilendiren bir çok konuyu bu eğitim kapsamında kadınlarımızla paylaşıp onların daha duyarlı hale gelmesi konusunda bir eğitim programı bu. Programın en önemli konularından bir tanesi de kadına şiddet. Şiddete maruz kaldığında nereye nasıl başvurabileceği konusunda kadınlarımızı daha duyarlı hale getirebilmek. Şiddetin türleri, ekonomik şiddetten fiziksel şiddete kadar birçok farklı başlık altında bunları anlatacağımız eğitim modellerimizle bu çalışmaları ortaya koyma hedefimiz var. Kadına yönelik şiddet kabul edilemez ve hiçbir gerekçeyle de açıklanamaz. Maalesef Türkiye'de bunları duyuyor ve yaşıyor olmaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Aydın genelinde, kadın dostu kent olma konusunda eksikliklerimiz varsa bunları giderme konusunda ilgili kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz toplumumuzu daha iyi bir noktaya taşımak ve olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek” dedi.

Konuşmaların ardından, AYTO üyesi kadın girişimcilerin hediyeleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından takdim edildi. Hediyelerin sunulmasının ardından kadınlara “Kadınlar ile iletişimin 3 sırrı” başlıklı eğitim verildi.