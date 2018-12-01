Aydın'da kadın kooperatifçiliği konuşuldu

Aydın Valiliği, Aydın Ticaret Borsası ve MİSSDER'in (Müstakil İş Sanayici ve Sanatçı Kadınlar Derneği) kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Aydın Ticaret Borsası'nda gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantı protokol konuşmaları ile devam ederken, konuşmacılar kadın kooperatiflerinin önemine dikkat çekerek, Aydın'da kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MİSSDER Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Toğaç Arslan, “Bir kadının ne kadar zor iş sahibi olduğunu biliyorum. Kadınların kendi doğalarına uygun nasıl bir iş yapabilirler diye düşündük ve kadın kooperatiflerine değindik. Bir kadın başka birine muhtaç olmadan kendi çocuklarına bakabilmelidir. Bu hayatın büyük yükünü yüklenmiş kadınlar, para kazanmak ve muhtaç olmadan yaşamak için kendi kurdukları kooperatiflerini geliştirmemiz lazım. Ele ele verirsek hayatımızı daha güzel bir noktaya getirebiliriz” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, kadınlar için çok önemli bir projeye adım attıklarını belirterek, “Kadınlarımızı üreten kesime dahil ettiğimizde ülkemiz daha iyi bir konuma gelecektir. Kadınlarımızın ekonomik bağımsızlığını kazanması ve üretimin içinde yer alması çok önemlidir. Aydın'da kadın eliyle kooperatifçiliğin gelişmesini istiyoruz. Aydın'da birçok alanda yürüttüğümüz projelerin içinde kadınlarımızın olmasını çok önemsiyoruz” diye konuştu.

58. ve 59. Hükümet eski Turizm Bakanı Güldal Akşit, Aydın'da kadın kooperatifçiliği konusunda güzel bir amaç konusunda yola çıkıldığını anımsatarak, “Bugün burada bölgedeki kadın kooperatifleri kurmak isteyen arkadaşlarla yola çıkıldı. Ben bu işin destekçisi olacağım, her zaman yanlarındayım. Kadınlarımız üretim yaparak hem ailelerinin geçimlerini, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bu bölgede üretilebilecek çok ürün ve imkan var. Neden biz kadınlar bu imkanları değerlendirmeyelim ki” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Bizim ülke olarak gelişmemizi tamamlamamız için her bir bireyi kendi kabiliyeti doğrultusunda daha huzurlu bir hale getirebilmemiz lazım. Kooperatifçilik dalında yeterince başarılı olamamamızın nedenleri arasında, kadınlarımızı bu işin içine yeterince katmamış olmamız var. Bugüne kadar kadın kooperatifçiliği konusunda bize başvuran herkese destek olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 58. ve 59. Hükümet eski Turizm Bakanı Güldal Akşit, AK Parti Aydın Milletvekilleri, MİSSDER Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Toğaç Arslan ve kadın girimciler katıldı.