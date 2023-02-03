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Aydın'da kadın sağlığına dikkat çekildi

Aydın’da kadın sağlığının korunması ve kadınların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” çerçevesinde il genelindeki tüm özel ve kamu hastaneleri müdürlerine eğitim verildi.

Aydın'da kadın sağlığının korunması ve kadınların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” çerçevesinde il genelindeki tüm özel ve kamu hastaneleri müdürlerine eğitim verildi.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen ‘Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' çerçevesinde verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde il genelindeki tüm özel ve kamu hastaneleri ile ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri müdürleri ve eğitim sorumlularına Dr. Elif Yalçın tarafından eğitim verildi. Eğitimde, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme ve kadına yönelik şiddet gibi kadın sağlığı ile ilgili sunumlar yapıldı.

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