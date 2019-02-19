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Aydın'da ‘Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor' etkinliği sürüyor

AYDIN(İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde “Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor” başlıklı Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor.

AYDIN(İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde “Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor” başlıklı Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında etkinlikler devam ediyor.


Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) yürütücülüğünde, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor' etkinliği il genelinde milli eğitim kurumlarında görev yapan kadın yöneticilere yönelik olarak sürdürülüyor.


ADÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Kültürel Gelişim Derneğin işbirliğinde düzenlenen “Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor” etkinliğin açılış konuşmasını yapan ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cumali Öksüz, gün boyunca devam edecek etkinlikte, Erasmus+Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesinin 2. Fikri çıktısı olan “Cam Tavan Eğitim Programı” kapsamın da il genelinde eğitim kurumların da görev yapan kadın yöneticilere yönelik olduğunu ifade ederek, katılımcılara “Cam Tavan Sendromu”, “Başa Çıkma Becerileri” ve “Yöneticilik Eğitimi” konularında eğitimlerin verileceğini belirtti.


Cam Tavan Eğitim Programı çerçevesinde katılımcılara, Doç. Dr. Pınar Yengin Sarpkaya ‘ını sunumun da “Cam Tavan Sendromu” eğitimi, Dr. Ali Serdar ile Doç.Dr. Yalçın Özdemir'in sunumun da “Başa Çıkma Becerileri” eğitimi verilirken, Prof. Dr. Ruhi Sarpkaya tarafından da “Yöneticilik Eğitim” konuların da sunumların gerçekleştirileceği belirtildi.


Tüm gün süren eğitim programın ardından projenin bir sonraki aşamasının da devam edeceği ve bu eğitimler sonunda başarılı olan gönüllü yöneticilerin mentörlük eğitimine alınacağı kaydedildi.

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