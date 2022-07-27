Aydın'da kadına karşı şiddet masaya yatırıldı

Aydın'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'da kadına karşı şiddet konusu ve alınan önlemler masaya yatırıldı. Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve İkinci Altı Aylık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Şiddetle mücadele çerçevesinde sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun 2022 yılı 2. döneminde aldığı tedbirler görüşüldü. Toplantıda şiddetin önlenmesi amacıyla erkeklere yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin arttırılması için paydaş kurumlar ile STK'ların topyekün mücadele ile iş birliği içinde çalışmalar yapmasına, şiddet mağdurlarının güçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmesine, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının birlikte ve koordineli şekilde çalışmasının önemi üzerinde durularak, işbirliğinin devam ettirilmesine karar verildi.

Gerçekleştirilen toplantıya Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in yanı sıra Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.