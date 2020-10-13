İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da kadına şiddete pankartlı tepki

Aydın’ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ilginç bir yöntemle kadına şiddete dikkat çekerken, asılan pankartları gören bazı vatandaşlar hem şaşırdı hem de destek verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ilginç bir yöntemle kadına şiddete dikkat çekerken, asılan pankartları gören bazı vatandaşlar hem şaşırdı hem de destek verdi.


Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadının imam nikahlı eşi tarafından öldürülmesinin ardından tekrar gündeme gelen kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, astıkları pankartlar ile dikkat çekti. Efeler'in en işlek yerlerinden olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir ağaca astıkları pankartla taleplerini dile getiren kişiler, ilginç yöntemleri ile farkındalık oluşturdu. Kadınların korunması için caydırıcı yöntemlerin artırılmasına yönelik “Her yolda, her sokakta mobese kamerası istiyoruz” ve “Canlarımız için hak, hukuk, adalet istiyoruz” yazılı pankartları gören bazı vatandaşlar da hem şaşırdı hem de yazılanlara destek verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.