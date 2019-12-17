Aydın'da Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımı ile, ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı” gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 (yetmiş beş) maddeden oluşan, 2020-2021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” ile Aydın Valiliği'nce verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak toplantı yapılması planlandı. Bu kapsam da Aydın'daki tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Sosyal Güvenlik Kurumu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il-ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.

Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK'ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlandı. Bu hususların Aydın'da ve ilçelerde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma ve değerlendirme yapılmış ve Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte illerin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Benzer nitelikte bir toplantıların da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10:00'da tüm ilçelerde Kaymakamların başkanlığında yapılacağı bildirildi.

Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, İl Jandarma Komutanı Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Müftüsü Ercan Aksu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, İlçe Kaymakamları ve İlçe Belediye Başkanları katıldı.