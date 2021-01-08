İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da kadınlar camileri gönüllü olarak temizledi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde kadınlar Cuma namazı öncesinde camileri temizleyerek Korona virüse karşı önlem aldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kadınlar Cuma namazı öncesinde camileri temizleyerek Korona virüse karşı önlem aldı.


Karacaören Mahalellesi'nde yaşayan kadınlar dayanışmaları ile tüm Türkiye'ye örnek oldu. Karacaörenli kadınlar, dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor. Mahallede yaşayan kadınlar, Cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan Cuma namazı öncesi mahalledeki camileri temizleyerek namaza hazırladı. Köşe bucak temizlik yapan kadınlar camiyi gönüllü olarak temizleyerek pırıl pırıl yaptı. Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan cami temizliğine katılan kadınlara teşekkür ederek, “Cami temizliği oldukça önem arz eder. Çok fazla kalabalık içerisinde ve sürekli topluluk halinde kalan camilerin çok fazla hastalık barındırdığı göz ardı edilemeyecek gerçekliktedir. Özellikle zorlu süreçten geçtiğimiz bu günlerde camilerimizi gönüllü olarak temizleyen halkımızdan Allah razı olsun. Kendilerine mahalle halkımız adına teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.