Aydın'da kadınlar camileri gönüllü olarak temizledi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde kadınlar Cuma namazı öncesinde camileri temizleyerek Korona virüse karşı önlem aldı.

Karacaören Mahalellesi'nde yaşayan kadınlar dayanışmaları ile tüm Türkiye'ye örnek oldu. Karacaörenli kadınlar, dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor. Mahallede yaşayan kadınlar, Cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan Cuma namazı öncesi mahalledeki camileri temizleyerek namaza hazırladı. Köşe bucak temizlik yapan kadınlar camiyi gönüllü olarak temizleyerek pırıl pırıl yaptı. Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan cami temizliğine katılan kadınlara teşekkür ederek, “Cami temizliği oldukça önem arz eder. Çok fazla kalabalık içerisinde ve sürekli topluluk halinde kalan camilerin çok fazla hastalık barındırdığı göz ardı edilemeyecek gerçekliktedir. Özellikle zorlu süreçten geçtiğimiz bu günlerde camilerimizi gönüllü olarak temizleyen halkımızdan Allah razı olsun. Kendilerine mahalle halkımız adına teşekkür ederim” dedi.