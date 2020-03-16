Aydın'da kamu binaları dezenfekte ediliyor

Türkiye'de de vaka sayısı hızla artan koronavirüs salgınına karşı tedbirleri sıkılaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesinde alınan tedbirlere ek olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da dezenfeksiyon desteği veriyor. Ekipler, Aydın'da Emniyet Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve jandarma noktaları başta olmak üzere il genelindeki cezaevleri, okullar, postaneler, otobüs ve minibüs terminalleri, tüm toplu taşıma araçları, camiler, itfaiye binaları, otoparklar gibi ortak kullanım alanlarının tamamında dezenfeksiyon işlemi uyguluyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm kamu kurumlarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Virüsün yayılmaması için topyekûn önlem alınması gerektiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu, "Tüm kamu kurumlarımızla uyum içerisinde, talep edilen her ortak kullanım alanını dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bizler salgına karşı önlemimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın da kişisel hijyen kurallarına riayet edeceklerine eminim. Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığı adına Aydın'da ihtiyaç duyan tüm kurumlara destek vermeye devam edeceğiz. Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüzle de koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.