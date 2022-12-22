İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da kamu personelleri bilgilendirildi

Aydın’da jandarma ekipleri gerçekleştirdiği eğitimle kamu kurumlarından katılan 85 personeli bilgilendirdi.

Aydın'da jandarma ekipleri gerçekleştirdiği eğitimle kamu kurumlarından katılan 85 personeli bilgilendirdi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı il genelindeki bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinesinde eğitim semineri gerçekleştirdi. Yapılan eğitimlerde tüm kamu kuruluşlarından katılan 85 personele jandarmanın kadın ve çocuklarla ilgili yürüttüğü iş ve işlemler, işbirliği ve koordinasyon konularında bilgilendirmeler yapıldı.

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