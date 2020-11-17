Aydın'da kan bağışı beklenilen seviyenin altında

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle kan ve kök hücre bağışlarının olumsuz yönde ve kan bağışlarının yüzde 30 düşmesine sebep olduğunu ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kovid-19'un ikinci dalgası sebebiyle kan stoklarımız maalesef kritik düzeydedir. Salgından dolayı Aydın'da kan bağışı istenilen, beklenen seviyenin altındadır. Aydın'da toplanan kanlar, tıpkı İzmir ve Manisa illerinde toplanan kanların ortak bir depoda muhafaza edildiği gibi, Aydin ilimizden alınan kanlar da aynı bölge depoda toplanmaktadır. Bu üç ile ait kanlar yine üç ilimizde kullanılmaktadır. Dolayısıyla Aydın'daki bütün hastaneler Kızılay'dan kan temin etmektedir. Bazen Kızılay'da ilgili kan olmaması durumunda vatandaş kendisi kan bağışı alabiliyor. Özellikle belirtmek gerekir ile kan kaybı yaşanan kaza, ameliyat, doğum gibi durumlar ya da lösemi, talasemi, kanser, diyaliz hastaların düzenli kana ihtiyaç duyduğu göz önüne alınırsa neden kan bağışı yapılmasının gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Covid 19 salgını sebebiyle kan ve kök hücre bağışlarını olumsuz yönde ve ilimizde yüzde 30 kan bağışlarının düşmesine sebep olmuştur. Kan grubu açısından her kan grubuna ihtiyaç vardır fakat kan stokları azaldığında en erken sıkıntı negatif gruplarda AB pozitif kan grubunda hissedilmektedir. Son olarak şunu ifade etmek istiyoruz; kan bağış noktalarında maske, temizlik, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat ederek kan ve kök hücre bağışı alıyoruz. Sağlıklı ve son 28 gün boyunca Covid-19 pozitif veya Covid-19 pozitif biriyle yakın teması olmayan, kendini sağlıklı hisseden 18-65 yaş aralığındaki bütün vatandaşlarımızı resmi kimlik belgesi ve tok karnına bağış noktalarımıza bekliyoruz."