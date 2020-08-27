Aydın'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından, 'Sensiz Olmaz Aydın' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy kan bağışı kampanyası standını ziyaret ederek bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı kritik seviyeye düşen kan stokları dolayısıyla Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi ve Aydın Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlen etkinliğe Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin ile birlikte katıldı. Vali Aksoy Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol'dan gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kan bağışında bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Aksoy, vatandaşlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye'de hastanelerin ve hastaların kan ihtiyaçlarının Kızılay Kan Bankası tarafından karşılandığını kaydeden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Kızılay Kan Bankası tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de kan bağışçılarımızdan kan toplamaya devam ediyor. Kan bağışında bulunan bağışçılarımıza minnettarız. Bu önemli bir sosyal sorumluluk. Kızılay Kan Bankası Türkiye'de kan bağışından sorumlu tek kurumdur. Kızılay'ı örnek davranışından dolayı kutluyor vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya ve kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.