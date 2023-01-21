Aydın'da kan stokları kritik seviyede

Koronavirüs salgını, influenza grip ve kış koşulları sebebiyle azalan bağışlarla birlikte Aydın'da kan stokları kritik seviyeye ulaştı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Covid-19 pandemisi ve influenza grip dolayısıyla kan bağışları azalırken, kan stoklarında da ciddi düşüş yaşanmaya başlandı. İl genelinde kan stoklarının kritik seviyede olduğu öğrenilirken yaşanan salgınlar dolayısıyla Aydın'da kan bağışı beklenen seviyenin altında kaldı. İl genelinde bulunan Kızılay kan stoklarının kritik seviyeye ulaştığına dikkat çekilen Kızılay Aydın Kan Bağış Merkezi açıklamasında, vatandaşlara kan bağışının önemi hatırlatıldı. Özellikle kanser, talasemi gibi hastalıklar sebebi ile tedavi gören vatandaşlar için kanın düzenli olarak ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada vatandaşlara kan bağışı çağrısında yapılarak, açıklamada “Sağlıklı, kendini sağlıklı hisseden 18-65 yaş aralığındaki bütün vatandaşlarımızı resmi kimlik belgesi ve tok karnına bağış noktalarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kızılay tarafından ülke genelinde “Kan dostumuz olun, bu kış da umut olun” sloganıyla ülke genelinde kan bağışı kampanyası başlatılırken, randevu ile kan bağışı kolaylığının da olduğu hatırlatılan açıklamanın devamında “Kızılay sadece, kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, kan bağışı uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden bağış kabul ediyor. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, Kızılay'ın ‘kanver' isimli internet sitesinden, 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından yakınındaki kan merkezini öğrenebilecekleri gibi kendilerine uygun tarih ve saat dilimini seçerek randevu da oluşturabiliyor. Randevu alındıktan sonra ise bağışçıya bilgilendirme yapılıyor. En yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına gidip, 15 dakikanızı ayırarak kan bağışında bulunabilir, kan dostları arasına katılabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.