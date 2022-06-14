Aydın'da Kan ve Kan Ürünleri Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, kan ve kan ürünleri temini, kan bağışı, kan stok durumları ile kanın lojistiği konusunda daha iyi daha kaliteli hizmet sunumu için değerlendirmeler yapıldı. Hizmet sunumunun ortak payda da daha kaliteli ve sorunsuz bir hale getirilmesi için yüz yüze Kızılay Bölge Kan Merkezi, Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi ile kamu hastaneleri, özel hastaneler ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi çalışanları ile yürütülen iş ve işlemler gündeme alındı.

Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Kızılay Bölge Kan Merkezi Dağıtım Ve Tedarik Sorumlusu Dr. Bülent Büyükgök, Kızılay Bölge Kan Merkezi Hemovijilans Sorumlusu Dr. Levent Çakır, Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi Sorumlusu Dr. Rıdvan Şenol, sağlık hizmetlerine bağlı birimler, hastane transfüzyon merkezi sorumluları, transfüzyon merkezi çalışanları ve hemovijilans hemşireleri katıldı.