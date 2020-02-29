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Aydın'da kar yağışı etkisini gösterdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Aydın’ın yüksek kesimlerimde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası çalışma başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Aydın'ın yüksek kesimlerimde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası çalışma başlattı.


Çalışmalarda iş makineleriyle yollar açılarak vatandaşların hayatının etkilenmemesi sağlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, acil müdahalelere karşı ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.


Kar yüksekliğinin yer yer 20 santimetreye ulaştığı Kuyucak'ın Belenova, Ovacık, Musakolu ve Yeşildere; Buharkent'in Ericek, Yarpuzlu; Köşk'ün Sarıçam mahallelerinde yapılan çalışmalarda yollar ulaşıma açılırken tuzlama çalışması da yapıldı. Diğer taraftan kar yağışının etkisini gösterdiği Efeler'de Karaköy, Zeytinköy ve Paşayaylası'nda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.



Çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu, “Ekiplerimiz oluşabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat hazır bekliyor. Mahallelerimizin yollarını ulaşıma açtık ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçtik. Ekiplerimiz kış ayları boyunca 24 saat esasına göre görev yapmaya devam edecek” dedi.


Başka Çerçioğlu, yola çıkacak sürücülerin karlı yollar için gerekli ekipmanları yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.

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