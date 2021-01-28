Aydın'da kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu

Aydın'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte dağlar beyaza bürünürken, vatandaşlar ise yağan kar nedeniyle mutlu oldu.

Aydın'da etkili olan sağanak yağışlı hava yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde rakımı yüksek bölgelerde başlayan kar yağışı sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozdoğan-Yatağan karayolunun ulaşıma kapandığı ekiplerin yolu açmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor.

“İlaç gibi geldi”

Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise kar yağışından oldukça memnun oldu.

Bozdoğan'ın Altıntaş Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Uysal, kar yağışının ilaç gibi geldiğini belirterek, “Dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Sabaha kadar devam eden yağışla birlikte her yer beyaza büründü. En son 2015 yılında buralara bu derecede kar yağışı olmuştu. Kuraklıktan korkuyorduk, ama Allah rahmetini bereketini bizlerden esirgemedi. Bu yağışlar bize ilaç gibi geldi” dedi.