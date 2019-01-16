Aydın'da kar yağışı sonrası kapanan yollar açıldı

Aydın'da etkili olan soğuk hava ile yüksek kesimlerdeki Mahallerdeki yoğun kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan yolları açtı.

Yoğun kar yağışının görüldüğü Buharkent, Kuyucak, Nazilli, Yenipazar, Karacasu, Çine, Koçarlı ve Efeler ilçelerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Yolları açık tutmak için 24 saat çalışma esasına göre çalışan ekipler, buzlanmaya karşı da yol tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar yüksekliğinin bazı bölgelerde bir metrenin üzerine çıktığı öğrenilirken, ekipler kar yağışına karşı Buharkent'te Ericek, Demirciler, Gündoğan mahallelerinde; Kuyucak'ta Belenova, Ören, Ovacık, Yukarı Yakacık, Sarıcaova, Musakolu, Yeşildere, Yaylalı mahallerinde, Nazilli'de Ovacık, Kuşçular, Aşağı Yakacık, Aksu, Esentepe, Akpınar, Derebaşı, Karahallı, Bağcıllı, Aşağı Örencik, Apaklar, Kaşıkçılar, Hasköy mahallerinde çalışma gerçekleştirdi.

Yenipazar'da Hacıköseler, Koyuncular, Alioğulları, Karaçakal mahallerinde; Karacasu'da Dikmen, Yeniköy, Palamutçuk, Yolaltı, Yolüstü, Yaykın, Tekeliler Mahallerinde, Çine'de Kavşit, İbrahim Kavağı, Alabayır, Topçam, Hacıpaşalar, Çatak, Elderesi mahallerinde ve Koçarlı'da Çulhalar, Mersinbelen, Satılar, Çallı mahallerinde yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Efeler ilçesinde de Karaköy Mahallesi'nde ve Paşa Yaylası'nda da çalışma gerçekleştirdi.

Vatandaşların kar yağışından etkilenmemesi için ekiplerin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışacağını hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sürücülerin gerekli tedbirleri alarak yola hazırlıklı çıkmaları uyarısında bulundu. Başkan Çerçioğlu, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta vatandaşların Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni veya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin 110 numaralı acil hattını aramalarını istedi.