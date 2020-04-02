Aydın'da karantina altındaki iki hasta taburcu edildi

Türkiye'de Korona virüse yakalanan kişi sayısı en az olan illerin başında gelen Aydın'da Korona virüsüne yakalandığı için karantina altında tutulan hastalardan 2'sinin sağlığına kavuşarak taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre şu anda Aydın'da Korona virüsü pozitif çıktığı için 12 kişinin hastanelerde tutulduğu, pozitif ve olası pozitif tüm vakaların büyük hassasiyetle sağlık kuruluşlarında, bu kişilerin yakınlarının da ilçe sağlık ekiplerince sürekli kontrol edildiği belirtilirken, yoğun bakım servisinde yatan ve yaşları 55'in üzerinde olan kişiler dışında karantina altında tutulan diğer hastaların durumlarının gayet iyi olduğu belirtildi.

Aydın'da şu ana kadar Korona virüsü pozitif çıkan hastaların tamamının yaşlarının 55 ve üzeri olduğunu belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gencinden yaşlısına herkesin Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına eksiksiz riayet etmesini istediler.

“Teyit edilmemiş bilgileri itibar etmeyiniz”

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde devletin bir yandan hastalıkla mücadele ederken diğer yandan da doğru olmayan art niyetli paylaşımlarla uğraştığını belirten Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesini istedi. Bakanlık ve resmi kurumlar tarafından her gün halkın bilgilenmesi için açıklamaların yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri “Farklı maksat içeren, çoğu dikkat çekmek amaçlı kişi veya topluluk sosyal medya hesapları tarafından doğruluğu olmayan paylaşımlar yapılıyor. Vatandaşlarımız teyit edilmemiş bilgileri itibar etmesin. Herkes Sağlık Bakanlığı'nın uyarı ve önerilerine uysun. Tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle görevlerini yapmaktadır , özellikle çalışma arkadaşlarımızın motivasyonlarını olumsuz etkileyebilecek paylaşımlardan kaçınılması gerekir. Bu süreci de en az hasarla atlatmak ve bir an önce sağlıklı günlere kavuşmak için devletimizin tüm birimleri var gücüyle çalışıyor” ifadeleri ile halkın uyarılara dikkate almasını istediler.