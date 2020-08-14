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Aydın'da karantinaya uymayan vatandaşlara 3 bin 150 TL ceza kesilecek

Aydın’da Kovid-19 filyasyon çalışmaları kapsamında evlerinde karantina altında tutulan vatandaşlar, kolluk kuvvetleri tarafından takip edilirken, karantinaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Aydın'da Kovid-19 filyasyon çalışmaları kapsamında evlerinde karantina altında tutulan vatandaşlar, kolluk kuvvetleri tarafından takip edilirken, karantinaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.


Aydın Valiliği İl Filyasyon Takip Kurulu Başkanlığınca, Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 filyasyon çalışmaları kapsamında temaslı vaka olarak tespit edilerek evinde karantinaya tabi tutulan vatandaşlar kolluk kuvvetleri tarafından takip ediliyor. Temaslı vaka olarak tespit edilerek evinde karantinaya tabi tutulan vatandaşların listeleri İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile paylaşılıyor. Kolluk kuvvetleri tarafından da karantina kapsamında evlerinde olup olmadıkları düzenli olarak kontrol ediliyor. Karantinaya uymadığı tespit edilen vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzssıhha Kanunu gereği 3 bin 150 TL idari para cezası ve Türk Ceza Kanunu 195. maddesi gereği adli işlem uygulanacak.

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