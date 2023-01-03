Aydın'da karate il birincileri belli oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu çerçevede Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda sporcular, şampiyon olmak için birbirleriyle yarıştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda kız ve erkek kategorilerinde Aydın İl Birincileri belli oldu.

Düzenlenen müsabakalarda, yaş gruplarında kata ve kumite kategorilerinde tatamiye çıkan sporcular il birincisi olmak ve bölge grup müsabakalarında Aydın'ı temsil edebilmek için mücadele etti. Büyük bir çekişme içerisinde geçen müsabakalara, toplamda 120 sporcu, antrenör ve hakemler katıldı.

Okullar Arası Karate İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, müsabakalarda emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.