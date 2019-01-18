Aydın'da karate il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Aydın Okul Sporları il temsilciliğinin faaliyet takviminde yer alan Okul Sporları Yıldız ve Gençler Karate İl Birinciliği müsabakalarında başarılı sporcular kürsünün en üst basamağında yer almak için hünerlerini sergiledi.

Kata ve Kumite kategorilerinde madalya mücadelesi veren sporcular izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Efeler Atatürk Spor Salonunda yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalara 82 sporcu katıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından müsabakalar sonucunda kategorilerinde derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi. Ayrıca kategorilerinden altın madalya kazanan sporcular Aydın'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik etti ve Aydın'ı grup müsabakalarında temsil edecek olan sporculara başarılar diledi.