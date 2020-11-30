İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.


Olay, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Melisa Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süre önce ayrılan ve yalnız yaşayan 47 yaşındaki Raşit Ercan'dan yakınları uzun süre haber alamadı. Ercan'ın sağlık durumundan şüphelenen yakınları polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler eve girdiklerinde Ercan'ı yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Ercan'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen Ercan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.