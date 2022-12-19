Aydın'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ovapınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Muharrem Akın (75) ve eşi Gülfer Akın'dan (73) haber alamayan yakınları eve geldiğinde, yaşlı çifti odada hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Çiftin yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muharrem Akın ve eşi Gülfer Akın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Akın çiftinin yatak odasındaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kesin ölüm nedenlerinin otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi. Çiftin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.