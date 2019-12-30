Aydın'da karla yılın ilk mücadelesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kış mevsiminin olumsuzluklarına karşı hazırda bekletilen karla mücadele ekipleri ilk mesailerini yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ara ara etkisini gösteren ve dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışına karşı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Ulaşımın aksamaması için ekiplerin gece saatlerinde başlattıkları çalışmalar devam ediyor. İş makineleriyle yapılan müdahalelerde ekipler özellikle yoğun kar yağışının görüldüğü Buharket'in Ericek ve Gündoğan; Kuyucak'ın Taşoluk, Musakoluk, Sarıcaova, Yeşildere, Yukarı Yakacık, Ovacık ve Belenova; Nazilli'nin Aşağıyakacık ve Bağcıllı; Sultanhisar'ın Malgaçmustafa; Koçarlı'nın Kızılcabölük ve Bağarcık mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışına karşı tuzlama çalışmalarına da başlandı.

Sürücülerin gerekli kış tedbirlerini alarak yola çıkmalarının olası olumsuzlukların önüne geçeceğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, meteorolojik veriler ışığında kış boyunca hazır bekletileceğinin altını çizdi.