Aydın'da Kasım ayında 1827 adet işyeri denetlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü' nden yapılan açıklamada, “ İlimizde toplam, 1829 adet gıda üretim yeri, 12 bin 971 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Kasım ayında gıda üretim yerlerine 310 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1517 adet olmak üzere toplam, 1827 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vesaire istinaden il genelinde toplam 60 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 28 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 332 bin 651 TL cezai işlem uygulanmıştır. Müdürlüğümüzce Kasım ayı içerisinde 541 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 331 bin 359 kilogram kuru incir, 57 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 974 bin 900 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 598 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 4 milyon 306 bin 206,12 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. Rusya Federasyonuna 5 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 104 bin 919 kg yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirilmiştir. Alo Gıda 174 hattına, Kasım ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 42 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 12 adet, üretim yeri ile ilgili 6 adet olmak üzere toplam 60 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 42 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.