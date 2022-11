Aydın'da Kasım ayında 7 bin kişi ŞÖNİM'den hizmet aldı

Aydın'da kadına yönelik şiddet ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ederken, Kasım ayında 7 bin 332 vatandaş Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü'nden (ŞÖNİM) destek aldı.

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla Aydın'da “Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans” sloganıyla seminer düzenlendi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü çerçevesinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen seminerde, şiddetsiz iletişimin yolları ve kadına yönelik şiddetin hukuki boyutları konularında sunumlar yapıldı.

Kadına karşı şiddet ile mücadele konularında hazırlanan videoların gösterimi ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan; “Ülkemizde olduğu gibi Aydın'da da günün anlamına yakışır şekilde farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Uluslararası hukukun bütün çabalarına rağmen hem dünyada hem ülkemizde kadına yönelik şiddet, çağımızın utanç kaynağı olarak insanlık onurumuzu yaralıyor. Dinimize, tarihimize, köklü gelenek ve göreneklerimize baktığımızda Türk toplumunda kadına, her daim değer verildiğini görürüz. Kadına yönelik her türlü şiddeti, yaşam hakkını teyit eden her şeyin temel ve insan hakkı ihlali olduğunu unutmayalım. Şiddetin önlenmesi ile alakalı devletimiz çıkarmış mevzuatlar ve kurumsal kimlik şeklinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 81 ilde 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile hizmet verilmektedir. Şu anda ilimizdeki bu merkezlerimizde psikoloji ve sosyal destek, hukuki destek, eğitim ve mesleki destek, sağlık, ekonomik destek, müdahale ve yönlendirme ile önleyici hizmete ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede 2022 yılında Kasım ayı itibariyle ŞÖNİM'lerimizden 7 bin 332 vatandaşımız hizmet almıştır. Bunun yanında Bakanlığımızın koordinesinde İl Müdürlüğümüze bağlı ŞÖNİM ve Sosyal Hizmet Merkezlerimizin bünyesinde bulunan Kadın İtibar Noktaları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili farklı hedef kitlelerine yönelik farkındalık faaliyetleri devam etmektedir. Bu vesile ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde yapılacak çalışmaların, kadınlarımızın sorunlarının çözülmesine yönelik adımlara vesile olacağına inanıyoruz. Nedeni ne olursa olsun yeryüzünde hiçbir canlı şiddeti hak etmemektedir. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza herkesin gerekli saygı ve sevgiyi göstermelerini, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum” dedi.

“Şiddetten uzak bir dünya diliyorum”

Kadınların saygınlığı korumanın insanlık vazifesi olduğunu ifade eden ADÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Aydın; “Anne eş, kardeş, evlat olarak hepsinden önce ve en önemlisi insan olarak hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan kadınlarımız olmasaydı insanoğlu olmazdı. Hayatımızın her yerinde ve her anında sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kadınlarımız için şiddet uzak bir dünya diliyorum. Kadınlarımızın çarpık bir anlayışla cinsiyetleri sebebiyle istismara, şiddete ve haksızlığa maruz kalması asla kabul edilemez. Kadına verilen değer her türlü fayda ve beklentinin ötesinde insan haklarının bir gereğidir. Kadının saygınlığı ve itibarını korumak herkez için bir insanlık vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadınlarımıza şiddetten uzak huzurlu bir dünya diliyorum” dedi.

“Kadınlarımız her alanda etkin olmalı”

Çağdaş ülke olmak için kadınların her alanda etkin olması gerektiğinin altını çizen Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, “Şiddet sadece aile içinde kadına yönelik değil toplumun her aşamasında yapılmaması gereken bir davranış şekli. Bugün de bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinliğimiz gerçekleştirildi. Burada amacımız farkındalığı artırmak. Aslında Türk toplumumuza baktığımızda kesinlikle kadını, anneyi yücelten olgular ve sözlerle doludur. Peygamber Efendimizin de ‘Cennet annelerin ayakları altındadır' sözü de çok önemlidir. Günümüzde de çağdaş ülke seviyesine yükselmek istiyorsak mutlaka kadın, her alanda etkin olmalı. Kadına yönelik şiddet ile mücadele çalışmaları kurumlar bazında sadece Aile ve Sosyal Hizmetlerin işi değil, her kurum ile ele almalıyız. Bu tür çalışmalarda üniversitemiz de sürekli desteği var. Bütün kurumlarımızın işbirliği ile çok güzel çalışmalar yürütülüyor ilimizde. bu toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve katılımcılar, kadına karşı şiddet temalı resim sergisini gezdi.