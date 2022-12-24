Aydın'da kayıp yaşlı kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki yaşlı kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi'nde ikamet eden D.B. (78) isimli yaşlı kadın 18 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde ayrıldığı evine uzun süre geri dönmedi. Mahalle Muhtarı tarafından jandarma ekiplerine yaşlı kadının kayıp olduğu bildirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ihbarın alınmasının ardından kayıp şahıs diğer kurumlara bilgi verilerek aranmaya başlandı. Yapılan arama sonucunda D.B. aynı gün akşam saatlerinde mahallenin 200 metre ilerisinde çukur içerisinde sağ olarak bulundu. Çukur içerisinden çıkartılan yaşlı kadın gerekli sağlık kontrolleri için olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.