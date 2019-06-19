İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da kaza 1 ölü 5 yaralı

Aydın Çine ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.

Kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı ileri sürüldü.


Kaza öğlen saatlerinde Aydın-Muğla Karayolu Çine Dorumlar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan İbrahim Şevik (21), yönetimindeki 48 TR 139 plakalı otomobil, Dorumlar kavşağından dönen Nevzat Ünal'ın (26) kullandığı 09 LZ 277 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazada Gülgün Şevik hayatını kaybederken iki şoför ile birlikte Hasan Kırık, Raziye Kırık ve Serhat Kapıkıran yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.


İbrahim Can Şevik idaresindeki 48 TR 139 plakalı otomobilde bulunan Şevik ve Kırık Ailelerinin Bodrum'da ikamet ettikleri ve özel bir işleri dolayısıyla Bodrum'dan İzmir'e gittikleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.