Aydın'da kazananlar ödüllerini aldı

Aydın'da Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un elinden aldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, çevre bilincinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen resim ve tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Taha Al ve beraberindeki heyet ile birlikte öğrencilerle görüşen Vali Aksoy, dereceye giren resim ve tasarımları inceleyerek, öğrencileri tebrik etti. Ziyaret sonrasında Valilik salonunda öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Aksoy, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.