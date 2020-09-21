İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da KBRN eğitimi yapıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikeler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlendi.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan personele yönelik Tıbbi KBRN Farkındalık Eğitimi ve Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Yaklaşım Eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimlerde eğitmenler Uzman Mehmet Yılmaz ve Dr. Burak Görür tarafından 3 grup halinde 51 katılımcıya bilgilendirmede bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.