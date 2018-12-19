Aydın'da kepçe operatörleri kavga etti; 1 ölü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iki kepçe operatörü arasında yaşanan kavgada, göğsünden bıçaklanan Alper Selvi hayatını kaybetti.

Olay, Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Horsunlu Mahallesi Aydın-İzmir Karayolu kenarında bir araya gelen kepçe operatörü oldukları öğrenilen iki kişi henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K yanındaki bıçakla Alper Selvi'yi göğsünden bıçakladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan Alper Selvi olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri H.K'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.