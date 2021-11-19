Aydın'da keşkek kazanı develer için kaynadı

Develerin sağlığı için düzenlenen hayırda hazırlanan bin kişilik keşkek kazanı ise bu kez develer için kaynadı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır devecilikle uğraşan Selim Akçay, oğulları ile birlikte sezon öncesinde keşke hayrı düzenledi. Güreş sezonu öncesinde develerin sağlığı için düzenlenen hayra, çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın bölgesine özgü keşkek kazanları ise bu kez develer için kaynadı.

Deve güreşi sezonunun hayırlı olmasını dileyen deveci Selim Akçay; “Deve güreşi sezonun başlamasına az bir süre kala sezonun hayırlı geçmesi için böyle bir hayır düzenledik. Develerin havutu için düzenlediğimiz hayırımızın yanı sıra bu yılın kurak geçmesi sebebi ile yağmur duası gerçekleştirdik” dedi.

Develerin sağlığı için duaların edilmesinin ardından, hayırda bir araya gelen vatandaşlar ile birlikte kurak geçen sezonun son bulması ve afetsiz yağmurların olması için yağmur duası yapıldı.